(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). В следующем году в Казани пройдет экономический саммит о навыках будущего. Мероприятие станет частью мирового чемпионата WorldSkills-2019 в столице Татарстана. Такую информацию озвучила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, сообщается на официальном портале движения WorldSkills.

Она напомнила, что в 2019 году столица РТ примет мировой чемпионат WorldSkills по рабочим профессиям. Помимо основной программы соревнований по инициативе WorldSkills Russia будет организована экспериментальная площадка FutureSkills.

«Она позволит продемонстрировать современный облик и потенциал российской экономики через призму профессий будущего. Кроме того, будет деловая программа. Она будет сфокусирована на разработке и принятии совместных решений в области подготовки кадров для новой экономики — экономический саммит о навыках будущего», — цитирует Голикову официальный портал движения WorldSkills.

В заключение она отметила, что для участия в чемпионате уже зарегистрировались более полутора тысяч человек из 64 стран мира, которые будут соревноваться в 56 компетенциях.

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