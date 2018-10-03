Игроки «Ак Барса» Зарипов и Попов тренируются с командой перед выездной серией

(Казань, 3 октября, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Хоккеисты казанского «Ак Барса» Данис Зарипов и Андрей Попов тренируются вместе с командой перед трехматчевой выездной серией по маршруту Москва — Ярославль — Череповец.

Зарипов по решению тренерского штаба пропустил четыре последних матча «Ак Барса»: главный тренер Зинэтула Билялетдинов отмечал, что звездному ветерану дали отдохнуть. Андрей Попов восстановился после травмы и сыграл за «Барс». На льду Зарипов и Попов тренировались в одной тройке нападения вместе с Михаилом Глуховым. Полностью состав игровых сочетаний на тренировке выглядит так:

Вратари: Эмиль Гарипов, Александр Шарыченков, Владислав Подъяпольский;

1-е звено: Джастин Азеведо — Антон Ландер — Иржи Секач — Дмитрий Юдин — Пол Постма;

2-е звено: Данис Зарипов — Андрей Попов — Михаил Глухов — Рафаэль Батыршин — Роман Абросимов;

3-е звено: Артем Лукоянов — Артем Михеев — Алексей Потапов — Альберт Яруллин — Андрей Марков;

4-е звено: Владислав Кара — Александр Бурмистров — Роб Клинкхаммер — Андрей Педан — Никита Лямкин.

Также на льду работали Владимир Ткачев, Станислав Галиев и Федор Малыхин. Они тренировались в белых майках: обычно игроки в белом остаются вне заявки на ближайший матч.

«Ак Барсу» предстоит выездное турне из трех встреч: 4 октября казанцы в Москве сыграют с «Динамо», два дня спустя в гостях поборются с «Локомотивом» и завершат выезд игрой в Череповце против «Северстали». Ближайший домашний матч «барсы» проведут 11 октября, в Казань приедет московский «Спартак».

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