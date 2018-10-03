(Набережные Челны, 3 октября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Челнинский каратист завоевал «бронзу» на международном турнире «Baku OPEN».

Международный турнир по каратэ (WKF) «Baku OPEN» был посвящен 40-летию развития каратэ в СССР (СНГ) и в Азербайджане. На турнир съехались сильнейшие спортсмены из 12 стран. Участие приняли 844 каратиста. Соревнования проходили на трех татами в возрастных категориях от шести лет и старше, по двум видам программы — кумитэ (поединки) и ката.

Челнинский воспитанник, ученик школы № 37 Никита Андров занял третье место по ката в возрастной категории 14-15 лет.

Его тренер и педагог челнинского Дворца творчества детей и молодежи Владимир Харитонов был удостоен почетной грамоты и памятной медали Министерства спорта Азербайджана и национальной федерации каратэ республики за большой вклад в развитие этого вида спорта.

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