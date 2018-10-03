(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). В Челнах задержали мужчину за попытку изнасилования электросварщицы, сообщает газета «Челнинские известия».

Нападение на женщину произошло поздно ночью в минувшую среду возле одного из домов в 38-м комплексе Автограда. Мужчина напал на 36-летнюю местную жительницу и попытался ее изнасиловать. Женщина, работающая на КАМАЗе электросварщицей, оказалась не из робкого десятка и дала отпор злоумышленнику.

После нападения челнинка обратилась в полицию.

Спустя неделю предполагаемого насильника удалось задержать. Им оказался 27-летний житель Автограда. Если вина злоумышленника будет доказана, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.



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