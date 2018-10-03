(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Совет по предпринимательству при Президенте РТ поможет бизнесменам Дрожжановского района в решении их проблем. Об этом сообщает пресс-служба совета.

Выездное совещание Совета по предпринимательству пройдет в Дрожжановском районе республики 4 октября при участии бизнес-омбудсмена РТ Тимура Нагуманова, главного федерального инспектора по РТ Рената Тимерзянова, главы Дрожжановского района Марата Гафарова, заместителя руководителя УФНС по РТ Андрея Никиташина, генерального директора Фонда поддержки предпринимательства РТ Айдара Салихова, а также представителей Прокуратуры РТ, природоохранной прокуратуры.

На встрече предприниматели смогут задать интересующие их вопросы, кроме того, совместно сформируют перечень проблемных тем и вопросов, решение которых требует участия органов власти. Эти темы будут включены в план работы совета на 2018-2019 г.

Для участия необходимо зарегистрироваться по телефону (843) 210-15-99.

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