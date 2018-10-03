Татар-информ

3 октября 2018, 20:20

Здоровье и среда

Врачи из ДРКБ ознакомились с технологиями китайской детской клинической больницы

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Здоровье и среда

Врачи из ДРКБ ознакомились с технологиями китайской детской клинической больницы

Казанские специалисты побывали в отделениях реабилитации, урологии, нейрохирургии и центре эпилепсии.

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Врачи из ДРКБ Татарстана ознакомились с технологиями одной из детских клинических больниц Китая, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Специалисты детской клинической больницы Шаньдунского университета показали лечебные отделения и рассказали, какие технологии они применяют в детской медицине.

Одним из первых увиденных казанскими врачами отделений китайской больницы стал центр эпилепсии. Он вмещает 50 больничных коек, из которых 25 находится под постоянным видеонаблюдением. Все данные выводятся на мониторы неврологов-эпилептологов, на их основе врачи проводят диагностику и исследования.

Отдельное внимание китайцы уделяют детям с ДЦП, аутизмом и прочими недугами развития. В отделении реабилитации детям помогают восстановится после хирургического вмешательства, а также проводят профилактику заболеваний в раннем возрасте. В отделение проводятся индивидуальные и групповые занятия с применением упражнений, арт-терапии, светомузыки и сонарно-биологической обратной связью.

Врачи из Казани также пообщались с урологами и нейрохирургами, а в отделении лучевой диагностики ознакомились с работой новых компьютерных томографов и МРТ.

 

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