(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Татарстан вошел в топ-5 мест отдыха в бархатный сезон. Об этом сообщает пресс-служба сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

В период с 1 сентября по 7 октября туристы чаще всего планировали поездки в Краснодарский край. Далее по популярности отдыха и туризма расположились Крым, Ставропольский край и Московская область.

По данным сервиса, в Татарстане отдыхающие проводили в среднем 2,5 суток, при стоимости жилья 2,2 тыс. рублей в сутки.

Ранее сообщалось, что Казань вошла в топ самых интересных туристических городов России.

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