В Нижнекамске открыли уличный спорткомплекс за 26 млн рублей

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). В Нижнекамске по адресу Гагарина, 5в состоялось торжественное открытие большого уличного спорткомплекса, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Спорткомплекс под открытым небом расположен в густонаселенном районе Нижнекамска, здесь проживает более 13 тысяч человек, около нового объекта расположено три учебных заведения и Дом дружбы народов.





Из республиканского бюджета на строительство площадки было выделено 17 млн рублей, еще 9 млн добавили из муниципальной казны. На эти средства установили баскетбольную и волейбольную площадку, футбольное поле 23х43 метра с искусственным покрытием. Также на объекте появились уличные тренажеры, площадка для прыжков, пешеходные и беговые дорожки с резиновой поверхностью.



К концу октября здесь завершится строительство хоккейной коробки с освещением и модульной раздевалкой. Все объекты оборудуют видеонаблюдением и звуковой техникой.

На открытии объекта дворовые клубы сразились в футбольных и волейбольных поединках, а также состоялся концерт.





Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в детском саду Высокогорского района открыли хоккейную коробку с искусственным покрытием.

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