(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). В Татарстане полицейские задержали мужчину, который пытался изнасиловать и избил 18-летнюю студентку, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

В дежурную часть ОМВД РФ по Елабужскому району обратилась 18-летняя девушка, которая рассказала, что добиралась домой на попутной машине. В какой-то момент водитель стал приставать к девушке и попытался ее изнасиловать. Студентка дала отпор злоумышленнику и укусила его. Такое поведение девушки привело водителя в ярость. Он избил пассажирку и уехал.

Полицейским удалось по горячим следам поймать злоумышленника. Им оказался 30-летний местный житель, который полностью сознался в содеянном.

По данному факту возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям.



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