В ИА «Татар-информ» расскажут о конкурсе на получение грантовой поддержки архивного дела в РТ

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Завтра, 4 октября, в 13.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная проведению конкурса на получение грантовой поддержки на развитие архивного дела в РТ и конкурсу «Моя родословная».

В мероприятии примут участие председатель Государственного комитета Республики Татарстан по архивному делу Гульнара Габдрахманова и заместитель директора по научным исследованиям и публикациям ГБУ «Государственный архив Республики Татарстан» Ильдар Шафиков.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.

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