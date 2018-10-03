Подрядчиков строительства детсадов в Казани обяжут устранить дефекты за свой счет

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Вчера, 2 октября, мэр Казани Ильсур Метшин осмотрел детский сад № 81 в Кировском районе и детский сад № 123 в Авиастроительном районе, при эксплуатации которых возникли проблемы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Глава города пообщался с подрядчиками, которые строили дошкольные учреждения, и потребовал устранить недоработки в самые короткие сроки в рамках гарантийных обязательств.

Детский сад № 81 был построен в октябре 2014 года и на сегодня является одним из самых востребованных у жителей Кировского района. Однако, по словам заведующей Лилии Галеевой, у здания есть недостатки: неправильно установлен козырек над входом, на верандах отходят полы, а с апреля по июль в подвале скапливается вода.

Также выявлены нарушения в строительстве детского сада № 123 в Авиастроительном районе, который был открыт в марте 2016 года. Как отметила заведующая детсадом Елена Убанкина, в некоторых местах здания стала подтекать кровля, местами сыпется потолочное покрытие, подтапливает подвал, не справляется вентиляция.

«Давайте договоримся: все недоделки, которые возникли по вашей вине, надо в течение двух недель устранить. Мы приедем и проверим. И вообще — все замечания, которые возникают, должны быть своевременно устранены», — обратился к подрядчикам Ильсур Метшин.

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