Татар-информ

3 октября 2018, 09:05

Общество

Подрядчиков строительства детсадов в Казани обяжут устранить дефекты за свой счет

Рекомендуем

Общество

Подрядчиков строительства детсадов в Казани обяжут устранить дефекты за свой счет

Заведующие двух детсадов столицы Татарстана пожаловались мэру на недоработки при строительстве дошкольных учреждений.

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Вчера, 2 октября, мэр Казани Ильсур Метшин осмотрел детский сад № 81 в Кировском районе и детский сад № 123 в Авиастроительном районе, при эксплуатации которых возникли проблемы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Глава города пообщался с подрядчиками, которые строили дошкольные учреждения, и потребовал устранить недоработки в самые короткие сроки в рамках гарантийных обязательств.

Детский сад № 81 был построен в октябре 2014 года и на сегодня является одним из самых востребованных у жителей Кировского района. Однако, по словам заведующей Лилии Галеевой, у здания есть недостатки: неправильно установлен козырек над входом, на верандах отходят полы, а с апреля по июль в подвале скапливается вода.

Также выявлены нарушения в строительстве детского сада № 123 в Авиастроительном районе, который был открыт в марте 2016 года. Как отметила заведующая детсадом Елена Убанкина, в некоторых местах здания стала подтекать кровля, местами сыпется потолочное покрытие, подтапливает подвал, не справляется вентиляция. 

«Давайте договоримся: все недоделки, которые возникли по вашей вине, надо в течение двух недель устранить. Мы приедем и проверим. И вообще — все замечания, которые возникают, должны быть своевременно устранены», — обратился к подрядчикам Ильсур Метшин.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Нижнекамске открыли уличный спорткомплекс за 26 млн рублей
Новости дня
12:26
Зинэтула Билялетдинов: После смены тренера «Динамо» изменит свою игру

Главный тренер «Ак Барса» прокомментировал предстоящую выездную серию, а также рассказал о здоровье Александра Свитова и Андрея Попова.

12:22
Жители Татарстана за три дня купили почти 100 новых iPhone

Республика Татарстан вошла в топ-5 регионов повышенного спроса на новый гаджет от Apple.

12:16
Билялетдинов - журналисту: «Вы неправильно задаете вопросы»

Главный тренер «Ак Барса» назвал один из вопросов в свой адрес некорректным.

12:00
В Татарстане для содержания федеральных автодорог зимой будет задействовано 325 единиц техники

В республике уже заготовлено 117 тыс. т противогололедного материала.

11:50
Челнинский каратист завоевал «бронзу» на международном турнире «Baku OPEN»

Челнинский тренер Владимир Харитонов удостоен памятной медали Министерства спорта Азербайджана за большой вклад в развитие каратэ.

11:48
В Казани пройдет экономический саммит о навыках будущего

Создание кадров для экономики будущего обсудят в рамках мирового чемпионата WorldSkills-2019.

11:40
«Деловое облако» от «МегаФона» и Mail.ru Group: новые инфраструктурные возможности для компаний МСБ
11:35
В Челнах задержали мужчину за попытку изнасилования электросварщицы
11:30
Игроки «Ак Барса» Зарипов и Попов тренируются с командой перед выездной серией

Пятикратный обладатель Кубка Гагарина не играл в последних матчах казанцев по решению тренерского штаба, Попов восстановился после травмы.

11:10
В ИА «Татар-информ» расскажут о конкурсе на получение грантовой поддержки архивного дела в РТ

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

11:02
Совет по предпринимательству при Президенте РТ поможет бизнесменам Дрожжановского района

Выездное совещание Совета по предпринимательству при Президенте Татарстана пройдет в Дрожжановском районе республики.

10:40
В ИА «Татар-информ» расскажут о проведении массовой посадки деревьев в РТ

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

10:36
Татарстан вошел в топ-5 мест отдыха в бархатный сезон

В период с 1 сентября по 7 октября туристы чаще всего планировали поездки в Краснодарский край.

10:22
В Нижнекамске открыли уличный спорткомплекс за 26 млн рублей

Из республиканского бюджета на строительство площадки было выделено 17 млн рублей, еще 9 млн добавили из муниципальной казны.

10:15
В ИА «Татар-информ» расскажут о VIII международном архитектурном фестивале «Эко-берег»

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

10:11
В Татарстане полицейские задержали мужчину, который пытался изнасиловать и избил 18-летнюю студентку

30-летнего мужчину полицейские задержали по горячим следам.

09:15
В ИА «Татар-информ» расскажут о новом проекте творческого объединения «Калеб»

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

09:09
Минниханов примет участие в пленарной сессии «Российской энергетической недели» с участием Путина

Форум является площадкой для обсуждения основных вызовов, с которыми сталкивается энергетический сектор экономики.

09:05
Подрядчиков строительства детсадов в Казани обяжут устранить дефекты за свой счет

Заведующие двух детсадов столицы Татарстана пожаловались мэру на недоработки при строительстве дошкольных учреждений.

09:00
В ИА «Татар-информ» расскажут о новом сезоне ГБКЗ имени С. Сайдашева

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

08:46
Опубликовано видео поставки С-300 в Сирию
08:43
В Хабаровское автоледи сбила на «зебре» трех школьниц
08:26
В песне Монеточки и Noize MC нашли тревожные для подростков строчки
08:07
СМИ: Вашингтон планирует обвинить Пекин в подрыве своей оборонно-промышленной базы
07:45
Постпред США при НАТО объяснила угрозу уничтожить российские ракеты
События


ТАТАР-ИНФОРМ
в Яндекс.Дзен
Подписаться
×