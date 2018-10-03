Театр Кариева подготовил перфомансы и спектакли на открытие сезона

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). 4 октября в 12.45 Казанский Татарский государственный театр юного зрителя имени Габдуллы Кариева откроет новый сезон, сообщает пресс-служба театра.
Театр Кариева подготовил сюрпризы на открытие нового сезона. Зрители увидят не только спектакль «Удивительное путешествие кролика Эдварда», но до начала представления окунутся в атмосферу театра.
4 октября во дворе театра развернется настоящее действо: зрители увидят перфоманс от Нурбека Батуллы, участники творческого объединения «Калеб. Новая волна» прочитают свои стихи, солисты оркестра «Молодежный театр на Булаке» исполнят музыкальные композиции, а актеры театра предстанут в виде живой витрины.
Завершится праздник постановкой «Удивительное путешествие кролика Эдварда».