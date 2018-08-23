Татар-информ

3 октября 2018, 09:09

Официальная хроника

Минниханов примет участие в пленарной сессии «Российской энергетической недели» с участием Путина

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Официальная хроника

Минниханов примет участие в пленарной сессии «Российской энергетической недели» с участием Путина

Фото: архив tatar-inform

Форум является площадкой для обсуждения основных вызовов, с которыми сталкивается энергетический сектор экономики.

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня примет участие в ключевых сессиях международного форума «Российская энергетическая неделя» в Москве. В планах главы республики посещение пленарной сессии с участием главы государства Владимира Путина.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Президента РТ, первая сессия, которую посетит глава республики, называется «Каким будет глобальный газовый рынок — 2030?». В рамках сессии запланировано выступление министра энергетики РФ Александра Новака, его коллеги из Катара Мохаммеда бин Салех аль Сада, министра нефти Ирана Биджана Намдара Зангане, председателя правления «Новатэк» Леонида Михельсона, а также заместителя председателя «Газпрома» Александра Медведева.

Далее в рабочем графике Минниханова выступление на сессии «Какая стратегия ведет к успеху на мировом рынке нефтегазохимии?». В дискуссии о развитии отрасли вместе с Президентом РТ примут участие глава «Сибура» Михаил Карисалов, замминистра энергетики Павел Сорокин, а также замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Во второй половине дня глава Татарстана посетит пленарную сессию «Устойчивая энергетика для меняющегося мира», где запланировано выступление Президента РФ Владимира Путина.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» проводится по инициативе Правительства РФ с 2016 года в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. Форум является площадкой для обсуждения основных вызовов, с которыми сталкивается энергетический сектор экономики, и актуальных проблем развития газовой, нефтяной и нефтехимической отрасли. Также на форуме традиционно обсуждаются вопросы энергосбережения и повышения энергоэффективности.

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