В песне Монеточки и Noize MC нашли тревожные для подростков строчки

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Следственный комитет Рзосии изучит композицию «Чайлдфри» певицы Монеточки и хип‐хоп исполнителя Noize MC, передает «360».



Заявление на российских музыкантов подал московский адвокат Сергей Афанасьев, который утверждает, что в тексте песни есть строчки, которые могут спровоцировать несовершеннолетних на суицид.



МВД России рассмотрело заявление юриста по факту возможного совершения преступлений против жизни и здоровья несовершеннолетних. Материал был направлен в Следственный комитет «с целью проведения дальнейшей проверки и принятия обоснованного решения».



Клип песню «Чайлдфри» вышел 1 июня 2017 года. На данный момент он набрал более 5,5 млн просмотров на канале YouTube.

Сами авторы отметили, что композиция является сатирическим произведением.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на концерт Монеточки в Казани выстроилась километровая очередь.

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