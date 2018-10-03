СМИ: Вашингтон планирует обвинить Пекин в подрыве своей оборонно-промышленной базы

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Правительство КНР намеренно использует свою монополию на определенные природные ресурсы, чтобы подорвать оборонно-промышленную базу США, говорится в исследовании Пентагона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Foreign Policy.

Провести такой анализ с акцентом на состояние американской промышленной базы в прошлом году распорядился Президент США Дональд Трамп.

Китай намеренно организовал свой экспорт ресурсов и торговую политику в обрабатывающей промышленности так, чтобы подорвать лидерство Америки в критически важных отраслях, сделали вывод авторы исследования.

Отмечается, что в отчете Пекин обвиняют в «наводнении мировых рынков определенными материалами», которые нужны, например, в производстве топлива для американских ракет, деталей американских военных самолетов.

По мнению аналитиков, такая политика Китая — это способ заставить американских поставщиков выйти из бизнеса.

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