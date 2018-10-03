Постпред США при НАТО объяснила угрозу уничтожить российские ракеты

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли-Хатчисон в своем микроблоге в Twitter пояснила свои слова о возможном уничтожении российских ракет.

По ее словам, речь не шла о нанесении превентивного удара по России.

Моя мысль заключалась в том, что Россия должна вернуться к выполнению ДРСМД, иначе нам придется ответить зеркально на ее потенциал, чтобы защитить интересы США и НАТО, заявила дипломат.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Бейли-Хатчисон пригрозила уничтожить российское ракетное оружие, которое, по мнению американской стороны, нарушит договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

США не раз обвиняли Россию в нарушении ДРСМД. Москва категорически отвергает эти обвинения, указывая, что как раз США размещают системы ПРО в Европе.

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