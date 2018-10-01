На курсы татарского языка в Духовном Управлении мусульман РТ записались 450 человек

(Казань, 3 октября, «Татар-информ», Зиля Мубаракшина). В мечетях Татарстана и на одной из самых крупных площадок Казани — в Российском исламском университете — начались бесплатные курсы татарского языка. Занятия организованы Духовным Управлением мусульман РТ по инициативе муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина. На курсы уже успели записаться 450 человек. В нынешнем году занятия будут идти не три месяца, а целых полгода. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил руководитель отдела науки и образования ДУМ РТ Айдар Карибуллин.

Как отметил Айдар Карибуллин, республиканские курсы по обучению татарскому языку организованы второй раз. «Первые курсы шли в 10 мечетях Татарстана, а сейчас они проходят в 20 мечетях республики. Занятия организованы в мечетях „Тынычлык“, „Ризван“, „Гаилэ“, „Ярдэм“, „Энилэр“ в городе Казани и в 15 районах РТ — Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Бугульме, Лениногорске, Елабуге, Зеленодольске, Ютазинском, Чистопольском, Спассом, Нурлатском, Менделеевском, Верхнеуслонском, Алексеевском, Агрызском мухтасибатах», — рассказал он.

«В прошлом году на изучение языка записались 400 человек, а нынче желающих стало больше — около 450 человек. Ожидаем, что их будет как минимум 600 — 700. Курсы не являются обязательными, каждый приходит сюда по своему желанию. Искренне желающие научиться языку, как правило, посещают курсы до конца, и, действительно, по ним можно сделать кое-какие результаты», — отмечает руководитель отдела образования и науки.

«Некоторые мечети обучают языку, разделяя на несколько уровней. В основном на курсы приходят люди, изучающие язык с нуля. Есть среди них и пожилые, и молодые, некоторые ходят семьями. В прошлом году студент из Алжира посещал курсы татарского языка вместе с супругой, потому что она по национальности была татаркой. К концу занятий он научился составлять на татарском языке простые предложения, и таких примеров множество. Человек, ставящий перед собой цель, всегда может ее достичь. Данные курсы — проверка силы воли. Надеемся, что такие курсы будут проводиться нами и впредь», — заметил Айдар Карибуллин.

Зарина Гарифуллина родилась и выросла в Казани, говорит на татарском языке с акцентом, поэтому, чтобы исправить положение, пришла на курсы. «Во мне текут и татарская, и таджикская кровь. Мама — татарка, отец — таджик. У меня есть подруги, которые очень хорошо говорят на татарском, и у меня возник вопрос, почему я не знаю свой язык так же хорошо, как и они. О курсах татарского узнала в Интернете. Очень обрадовалась, прочитав, что в Российском исламском университете организованы курсы. Отпросилась с работы, потому как очень хочу изучать татарский язык. Я понимаю разговорную речь, а дома мы говорим на русском языке. Да и вообще, из-за своего акцента я стесняюсь говорить по-татарски и хочу исправить это», — поделилась девушка.

В своем выступлении Айдар Карибуллин отметил и особенности нынешних курсов. «В этом году занятия по обучению языку рассчитаны на 48 часов, а не как 36 часов как в прошлом году. Заниматься студенты будут не 3 месяца, а целых полгода. Пусть Всевышний Аллах позволит с вам с легкостью постичь знания», — пожелал он студентам.

Занятия будут проходить дважды в неделю, их проводят ученые-филологи, учителя татарского языка. На помощь в обучении придет учебник «Татарский язык. Для начинающих», подготовленный издательством «Хозур». Для желающих предусмотрена возможность познакомиться с татарской культурой.

Всем, кто посещает курсы постоянно, будут вручены сертификаты об обучении.

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