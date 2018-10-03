Казанская консерватория откроет творческую школу «Искусство ансамбля»

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). 5 октября Казанская государственная консерватория имени Назиба Жиганова откроет международную творческую школу «Искусство ансамбля», приуроченную столетию со дня рождения Т. А. Гайдамович, сообщают организаторы события.

Мероприятие продлится до 7 октября и включит мастер-классы, концерты, научно-практический семинар по вопросам камерно-ансамблевого исполнительства. На участие в форуме подали заявки более ста музыкантов. Мастер-классы начнутся в пятницу утром, занятия будут вести выдающиеся педагоги, члены Европейской ассоциации педагогов камерной музыки.

Торжественная церемония открытия состоится вечером 5 октября в Государственном Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева. В концерте примут участие народные артисты России Александр Бондурянский, Рубин Абдуллин, Янис Малецкис, Камерный оркестр Казанской консерватории под управлением заслуженного деятеля искусств Мордовии Сергея Кисса и многие другие.

6 октября программу творческой школы продолжит научно-практический семинар на тему «Музыкально-педагогическое наследие и современная практика камерно-ансамблевого исполнительства: к 100-летию Т. А. Гайдамович», мастер-классы и выступление выпускников Московской консерватории Дианы и Кристины Аванесян. Вечерний концерт дуэта AvanesianDuo пройдет в Малом зале Казанской консерватории.

7 октября состоятся мастер-классы, завершится проект концертом участников творческой школы в 15:00 в Малом зале консерватории. Вход на концерт свободный.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.