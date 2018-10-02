Президент РТ планирует обсудить с главой Минэнерго РФ проект реконструкции Заинской ГРЭС

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов планирует обсудить с министром энергетики РФ Александром Новаком проект модернизации Заинской ГРЭС. Встреча состоится на полях Международного форума «Российская энергетическая неделя» в Москве. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Правительстве РТ.

В переговорах примут участие министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, генеральный директор АО «Татэнерго» Раузил Хазиев. После встречи с главой Минэнерго РФ Президент Татарстана примет участие в панельной дискуссии на тему: «Какая стратегия ведет к успеху на мировом рынке нефтегазохимии?».

Введенная в эксплуатацию в 1976 году Заинская ГРЭС состоит из 12 блоков мощностью 200 МВт каждый. На сегодняшний день мощности ГРЭС морально устарели и используются лишь частично из-за высокого потребления топлива. Ранее переговоры о модернизации Заинской ГРЭС проводились с рядом зарубежных компаний, в том числе с Siemens и Mitsubishi Hitachi Power Systems.

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