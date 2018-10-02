Режиссеры Татарстана и Башкортостана сразятся в проекте «Кинобатл: Казань – Уфа»

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). С 1 октября по 27 декабря в рамках проекта «Кинобатл: Казань – Уфа» состоится перекрестный показ альманахов – программ короткометражного кино от режиссеров Татарстана и Башкортостана, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.



Цель проекта – приобщить массового зрителя к региональному кино, поддержать молодежный кинематограф двух республик. Одним из условий проекта является зрительское голосование за лучший фильм.



В течение двух с половиной месяцев будет проходить параллельный показ программы татарстанских фильмов в кинотеатрах Башкортостана, башкирских фильмов – в кинотеатрах Татарстана.



В ноябре состоится online-сеанс – интерактивное общение двух студий Уфа – Казань с дискуссией и открытым голосованием. Накануне Международного дня кино (27 декабря) определятся победители, будет создан прокатный альманах короткометражных фильмов «Кинобатл. Победители».



По идее организаторов, в течение 2,5 месяцев на фоне показов и голосования состоится цикл скайп-сессий между татарстанскими и башкортостанскими режиссерами, творческие встречи со зрителями и перекрестные online мастер-классы.



В рамках проекта планируется охватить тридцать площадок по Татарстану и Башкортостану, провести более полусотни сеансов в каждом регионе.

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