В Казани состоится концерт суфийской музыки

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). 4 октября в КРК «Пирамида» состоится концерт суфийской музыки, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.



Суфийская музыка – это религиозная музыка, написанная по произведениям поэтов-суфиев – Руми, Хафиза, Буллех-Шаха, Амира Хусрова и Хваджа Гулама Фарида. Суфизм проповедует сострадание и любовь, и эта музыка пользуется во всем мире любовью и уважением.



Концерт пройдет в рамках знакомства российских жителей с лучшей индийской культурой. 6 сентября Посольство Индии, культурный центр имени Джавахарлала Неру и Департамент культуры открыли в Московском Кремлевском Дворце полугодовой фестиваль Индии, который продлится по март 2019 года.



На протяжении долгих лет Россия и Индия поддерживают теплые отношения. Россия является для Индии одним из основных политических, стратегических и экономических партнеров. Однако не только деловое партнерство связывает Индию и Россию, но и культурное. Проявление интереса к традициям и культуре Индии со стороны россиян выводит отношения двух стран на новый уровень, делая их еще крепче.

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