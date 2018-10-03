Татар-информ

3 октября 2018, 02:31

Культура

В Казани состоится концерт суфийской музыки

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Культура

В Казани состоится концерт суфийской музыки

Суфийская музыка – это религиозная музыка, написанная по произведениям поэтов-суфиев – Руми, Буллех-Шаха, Амира Хусрова и Хваджа Гулама Фарида.

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). 4 октября в КРК «Пирамида» состоится концерт суфийской музыки, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Суфийская музыка – это религиозная музыка, написанная по произведениям поэтов-суфиев – Руми, Хафиза, Буллех-Шаха, Амира Хусрова и Хваджа Гулама Фарида. Суфизм проповедует сострадание и любовь, и эта музыка пользуется во всем мире любовью и уважением.

Концерт пройдет в рамках знакомства российских жителей с лучшей индийской культурой. 6 сентября Посольство Индии, культурный центр имени Джавахарлала Неру и Департамент культуры открыли в Московском Кремлевском Дворце полугодовой фестиваль Индии, который продлится по март 2019 года.

На протяжении долгих лет Россия и Индия поддерживают теплые отношения. Россия является для Индии одним из основных политических, стратегических и экономических партнеров. Однако не только деловое партнерство связывает Индию и Россию, но и культурное. Проявление интереса к традициям и культуре Индии со стороны россиян выводит отношения двух стран на новый уровень, делая их еще крепче.

 

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