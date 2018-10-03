Тетюшская спортсменка одержала победу в финале Кубка России по стендовой стрельбе

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Спортсменка из Тетюшей Ландыш Кварталова, состоящая в сборной Татарстана, одержала победу в соревновании смешанных команд на круглом стенде в заключительный день розыгрыша финала Кубка России по стендовой стрельбе, пишет газета «Тетюшские зори».

В квалификации татарстанские спортсмены поразили 91 мишень из ста возможных, завоевав «бронзу», вышли в полуфинал, где разбили еще 27 тарелочек. В матче за «золото» татарстанцы были на два выстрела точнее москвичей Анатолия Федорова и Натальи Виноградовой.

По итогам финала Кубка России в Икше в активе сборной Татарстана набралось пять наград. Помимо Ландыш Кварталовой и Айрата Шакирова «золото» завоевали Екатерина Субботина и Дамир Шайдуллов. Елизавета Евграфова стала победительницей в женском ските, «бронза» досталась Регине Шакировой.

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