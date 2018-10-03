Татар-информ

3 октября 2018, 09:00

Общество

В ИА «Татар-информ» расскажут о новом сезоне ГБКЗ имени С. Сайдашева

Общество

В ИА «Татар-информ» расскажут о новом сезоне ГБКЗ имени С. Сайдашева

Фото: Рамиль Гали

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Сегодня, 3 октября, в 11.00 в пресс-холле ИА «Татар-информ» на 12-м этаже состоится пресс-конференция, посвященная открытию нового сезона Большого концертного зала имени С. Сайдашева.

В мероприятии примут участие заместитель директора ГБКЗ РТ по концертной работе, заслуженная артистка Татарстана Лада Лабзина, художественный руководитель Государственного камерного хора РТ, заслуженный деятель искусств РТ Миляуша Таминдарова, художественный руководитель Государственного струнного квартета РТ, заслуженный артист России Шамиль Монасыпов.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Нижнекамске открыли уличный спорткомплекс за 26 млн рублей
Новости дня
12:26
Зинэтула Билялетдинов: После смены тренера «Динамо» изменит свою игру

Главный тренер «Ак Барса» прокомментировал предстоящую выездную серию, а также рассказал о здоровье Александра Свитова и Андрея Попова.

12:22
Жители Татарстана за три дня купили почти 100 новых iPhone

Республика Татарстан вошла в топ-5 регионов повышенного спроса на новый гаджет от Apple.

12:16
Билялетдинов - журналисту: «Вы неправильно задаете вопросы»

Главный тренер «Ак Барса» назвал один из вопросов в свой адрес некорректным.

12:00
В Татарстане для содержания федеральных автодорог зимой будет задействовано 325 единиц техники

В республике уже заготовлено 117 тыс. т противогололедного материала.

11:50
Челнинский каратист завоевал «бронзу» на международном турнире «Baku OPEN»

Челнинский тренер Владимир Харитонов удостоен памятной медали Министерства спорта Азербайджана за большой вклад в развитие каратэ.

11:48
В Казани пройдет экономический саммит о навыках будущего

Создание кадров для экономики будущего обсудят в рамках мирового чемпионата WorldSkills-2019.

11:40
«Деловое облако» от «МегаФона» и Mail.ru Group: новые инфраструктурные возможности для компаний МСБ
11:35
В Челнах задержали мужчину за попытку изнасилования электросварщицы
11:30
Игроки «Ак Барса» Зарипов и Попов тренируются с командой перед выездной серией

Пятикратный обладатель Кубка Гагарина не играл в последних матчах казанцев по решению тренерского штаба, Попов восстановился после травмы.

11:10
В ИА «Татар-информ» расскажут о конкурсе на получение грантовой поддержки архивного дела в РТ

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

11:02
Совет по предпринимательству при Президенте РТ поможет бизнесменам Дрожжановского района

Выездное совещание Совета по предпринимательству при Президенте Татарстана пройдет в Дрожжановском районе республики.

10:40
В ИА «Татар-информ» расскажут о проведении массовой посадки деревьев в РТ

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

10:36
Татарстан вошел в топ-5 мест отдыха в бархатный сезон

В период с 1 сентября по 7 октября туристы чаще всего планировали поездки в Краснодарский край.

10:22
В Нижнекамске открыли уличный спорткомплекс за 26 млн рублей

Из республиканского бюджета на строительство площадки было выделено 17 млн рублей, еще 9 млн добавили из муниципальной казны.

10:15
В ИА «Татар-информ» расскажут о VIII международном архитектурном фестивале «Эко-берег»

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

10:11
В Татарстане полицейские задержали мужчину, который пытался изнасиловать и избил 18-летнюю студентку

30-летнего мужчину полицейские задержали по горячим следам.

09:15
В ИА «Татар-информ» расскажут о новом проекте творческого объединения «Калеб»

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

09:09
Минниханов примет участие в пленарной сессии «Российской энергетической недели» с участием Путина

Форум является площадкой для обсуждения основных вызовов, с которыми сталкивается энергетический сектор экономики.

09:05
Подрядчиков строительства детсадов в Казани обяжут устранить дефекты за свой счет

Заведующие двух детсадов столицы Татарстана пожаловались мэру на недоработки при строительстве дошкольных учреждений.

09:00
В ИА «Татар-информ» расскажут о новом сезоне ГБКЗ имени С. Сайдашева

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

08:46
Опубликовано видео поставки С-300 в Сирию
08:43
В Хабаровское автоледи сбила на «зебре» трех школьниц
08:26
В песне Монеточки и Noize MC нашли тревожные для подростков строчки
08:07
СМИ: Вашингтон планирует обвинить Пекин в подрыве своей оборонно-промышленной базы
07:45
Постпред США при НАТО объяснила угрозу уничтожить российские ракеты
События


ТАТАР-ИНФОРМ
в Яндекс.Дзен
Подписаться
×