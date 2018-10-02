Десять призывников из Высокогорского района отобрали для службы в Крыму

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). В военкомате Высокогорского района стартовала осенняя призывная кампания. Многие из новобранцев определились с выбором будущего места службы, часть из них отправится служить в подшефную часть в Крыму, пишет газета «Высокогорские вести».

Лишь десять «счастливчиков» прошли строжайший отбор перед отправкой на полуостров. Всего этой осенью ряды вооруженных сил пополнят 70 новобранцев из района. Среди будущих солдат есть и те, кто будет служить по контракту.



Военный комиссар Высокогорского района Александр Найденов пояснил, что молодые люди стали более ответственно подходить к службе, так как понимают, что армия необходима не только для государства, а им самим. По словам комиссара, юноши осознают, что служить Родине и защищать интересы своей страны особенно почетно.





Один из новобранцев, Роман Фокин, задолго до призывной кампании начал готовиться к службе. Роман твердо решил, в какие войска он хочет попасть. Закончив Казанский политехнический колледж, молодой человек прошел школу молодого бойца на куркачинском полигоне. В его арсенале уже три прыжка с парашютом, и он отправится служить в воздушно-десантные войска.



Призывная кампания продлится до конца декабря.

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