Нижнекамцам «третьего возраста» предложат рабочие места

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). 4 октября в 10:00 в Центре занятости населения Нижнекамска (кабинет 222) состоится ярмарка вакансий для лиц предпенсионного возраста и пожилых граждан, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

На ярмарке будут предложены вакансии водителя автомобиля (полуприцеп, бортовой с прицепом); водителя бойлера; водителя автобусы большой и малой вместимости; машиниста экскаватора; оператора котельной; слесаря по ремонту автомобилей шестого разряда; уборщика производственных и служебных помещений; тракториста К-701; машиниста автовышки и автогидроподъемника; уборщицы-фасовщицы; заместителя директора магазина.



Подробности можно узнать по телефону: 8 (8552) 42-68-00, 41-07-00.



Также в декаду пожилых людей в Нижнекамске бесплатно научат кататься на коньках, пройдут конкурсы, творческие мастер-классы, выставки.

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