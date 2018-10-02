На ярмарках в Нижнекамске фермеры продали 157 тонн продукции на 6,5 млн рублей

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). 157 тонн продукции стоимость почти 6,5 миллиона рублей продали на осенних ярмарках в Нижнекамске, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



Фермеры продали овощей более чем на 1,7 млн рублей – это около 100 тонн картофеля, 30 тонн лука, а также моркови, свеклы и капусты. За мясо продавцы получили около 4,5 млн рублей – это 16,5 тонн продукции.

Наибольшим спросом у покупателей пользуется говядина, ее продают в среднем по 300 рублей за килограмм. Меда продано 100 литров, саженцев – 600 штук.

Ярмарки проходят на Центральном и Бызовском рынках и около магазина «Магнит» на Южной. Их работа в Нижнекамске будет продолжена в ближайшие выходные.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на бугульминской ярмарке продали продукции на сумму 2,1 млн рублей.

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