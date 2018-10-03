В Азнакаево прошел фестиваль по хоккею с шайбой среди девушек

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). В Ледовом дворце спорта города Азнакаево состоялся фестиваль по хоккею с шайбой среди девушек 2002 – 2004 годов рождения, сообщает Управление по физической культуре, спорту и туризму исполкома Азнакаевского района.



Событие состоялось в рамках Всемирного дня хоккея. Спортсменов приветствовали руководители Азнакаевского района и гости фестиваля – представители Федерации хоккея РТ.



В турнире приняли участие девять команд из городов Азнакаево, Мамадыша, Елабуги, Альметьевска, села Актаныш, поселков городского типа Богатые Сабы и Камские Поляны.

В ходе фестиваля состоялись матчи продолжительностью по десять минут чистого времени, конкурсы, викторины и парад участников.

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