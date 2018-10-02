Дмитрий Квартальнов: «Исход матча решили важные мелочи»

(Казань, 2 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (2:4), назвав главной причиной неудачи важные мелочи. Об этом сообщается на сайте клуба.

«Поздравляю соперника с победой. Исход матча решили важные мелочи. Когда бросают шайбу, нужно быть на линии броска, доставлять шайбу на пятак. В таких простых вещах мы сегодня были хуже. В третьем периоде пытались переломить ход матча, играли самоотверженно, но не доставили тех проблем „Нефтехимику“, которые хотели. Мы пытаемся играть активнее и сегодня, на мой взгляд, были „поживее“, чем в Магнитогорске. Мы серьезно работаем над удалениями, но пока не срабатывает. Особенно для нас это катастрофа. Нельзя дать сопернику таких подарков. Это огромная проблема», — резюмировал Квартальнов.

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