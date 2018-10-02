Андрей Назаров: «Старались показать лучший хоккей»

(Казань, 2 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал матч с «Локомотивом» (4:2), поблагодарив своих игроков за старание. Об этом сообщает пресс-служба «Локомотива».

«Хочу поздравить своих ребят с победой. Тяжелая игра, играли с лидером. Старались показать лучший хоккей. До третьего периода результат еще не был ясен, но здорово, что забили четвертый гол, немного отошли в оборону. Благодарен своим игрокам, старались, бились, впереди у нас такие же тяжелые матчи. Мы старались не уступить. Прямолинейность — это часть игры. Я сам люблю такой хоккей — меньше ошибок, больше игры в чужой зоне», — сказал Назаров.

Он не стал разделять домашние и выездные матчи «Нефтехимика». «В КХЛ сейчас нет слабых команд. Даже тот же матч с "Сибирью", который мы выиграли, был непростым. Сложно сказать, где нам играть проще — дома или на выезде», — пояснил Назаров.

Также тренер объяснил перемены с форвардом Эмилем Галимовым. «Теперь он с капитанской нашивкой, у него очень много обязанностей. Думаю, все голы еще впереди», — посчитал наставник нижнекамцев.

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