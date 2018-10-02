«Нефтехимик» в Ярославле победил «Локомотив»

(Казань, 2 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В очередном матче чемпионата КХЛ нижнекамский «Нефтехимик» сегодня встретился в Ярославле с «Локомотивом» и выиграл со счетом 4:2. Половину шайб гостей забросил защитник Андрей Сергеев.

Играть нижнекамцам сегодня пришлось с одним из лидеров западной конференции. Но «Нефтехимик» никогда не отличался большим уважением к фаворитам. Вот и сегодня вечером команды не сыграли и половины первого периода, как шайба влетела в ворота «Локомотива». Вновь выручила гостей финская тройка. Атака сходу, передача Йоонаса Няттинен, точный кистевой бросок из под защитника Юусо Пуустинена сразу со входа в зону, 0:1. Это восьмая шайба Пуустинена в чемпионате. Правда, на первый перерыв команды ушли при равном счете 1:1. Мощнейший бросок в ближний верхний угол Андрея Локтионова, гол в большинстве.

И во втором периоде чаша весов колебалась из стороны в сторону. Теперь уже ярославцы впервые в матче вышли вперед усилиями своего финского легионера Петри Контиолы, 2:1. Контиола удачно подставил клюшку под бросок канадца Брендона Козуна. Так железнодорожники вторично использовали численное преимущество. Вот только вели в счете хозяева немногим больше трех минут, пока цели не достиг бросок защитника «Нефтехимика» Андрея Сергеева от правого борта — гол, 2:2. Отметим, что передачи Сергееву сделали все те же Пуустинен и Няттинен. И концовка периода осталась за гостями. Свалка на пятаке «Локомотива», и Павел Куликов в итоге добивает шайбу в ворота, 2:3.

В середине третьей двадцатиминутки гости увеличили свое преимущество до двух шайб, сделал это дальним броском Сергеев, дубль защитника «Нефтехимика», 2:4. Последние 67 секунд матча «Локомотив» играл с пустыми воротами, вшестером штурмуя защитные порядки гостей, но те выстояли, одержав столь важную и серьезную победу.

После 12 матчей в активе «Нефтехимика стало 14 очков. В следующем туре 4 октября в Череповце нижнекамцы сыграют с «Северсталью».

«Локомотив» (Ярославль) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:4 (1:1, 1:2, 0:1). Шайбы забросили: Локтионов (14), Контиола (26) — Пуустинен (9), Сергеев (30, 48), Куликов (39). Штраф: 10-10.

«Нефтехимик»: Ежов — Сергеев — Полашек, Пуустинен — Нестрашил — Няттинен; Огурцов — Тимашов, Падакин — Куликов — Галимов; Шарипзянов — Брынцев, Шиксатдаров — Якимов — Хайруллин; Семенов — Волгин, Здунов — Аркалов — Шафигуллин.

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