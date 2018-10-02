В Казани отключат ряд телеканалов из-за работ на башне телецентра

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Ряд казанских каналов будет временно отключен из-за предстоящих профилактических работ на башне Казанского радиотелецентра, сообщает пресс-служба Министерства информатизации и связи РТ.



С 3 по 5 октября с часу ночи до пяти утра будет наблюдаться сбой в трансляции «Первого канала»; «России 1», «РТРС-1», «РТРС-2», также будут отключены «Россия Культура», «Пятый канал», радио «Маяк», радио «Вести ФМ».



Министерство информатизации и связи Республики Татарстан просит казанцев отнестись с пониманием к проводимым работам.

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