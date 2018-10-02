Казанский проект «Карта инициатив» вошел в шорт-лист конкурса «Мой проект — моей стране!»

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Казанский проект «Карта инициатив» вошел в короткий список конкурса «Мой проект — моей стране!», сообщает Общественная палата РФ (ОП РФ).

«Карта инициатив» представляет собой онлайн-площадку, объединяющую граждан и бизнес для реализации.



Жюри конкурса «Мой проект — моей стране!» рассмотрело 1310 заявок и определило шорт-лист из 42 проектов — по три участника в каждой из 14 номинаций. Проекты из короткого списка будут представлены на выставке итогового форума «Сообщество» в Москве. Члены ОП РФ и региональных общественных палат оценят эффективность проектов за последний год, социальную значимость, новаторство и потенциал, а затем выявят победителей.

В шорт-листе также оказались проекты инклюзивного театра из Екатеринбурга и Cancer Style (салон в Перми, в котором делают стрижки и роспись мехенди женщинам, прошедшим химиотерапию, и другие.

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