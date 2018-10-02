В Минлесхозе РТ обсудили Лесной план республики

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Вчера, 1 октября, министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров принял участие в обсуждении Лесного плана Татарстана. Информацию о ходе разработки проекта представили специалисты Казанского филиала ФГБУ «Рослесинфорг», сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты ФГБУ «Рослесинфорг» рассказали о том, какие замечания были устранены и какие предложения, поступившие от сотрудников министерства и подведомственных учреждений, были добавлены.

После устранения замечаний документ направят на согласование в Федеральное агентство лесного хозяйства.

Лесной план определяет долгосрочное планирование развития лесничеств республики на 10 лет.

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