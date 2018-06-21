Татар-информ

2 октября 2018, 21:16

Политика

В Госсовете РТ подняли вопрос совершенствования законодательства о проведении митингов

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Политика

В Госсовете РТ подняли вопрос совершенствования законодательства о проведении митингов

Фото: архив/Михаил Захаров,

Жителям необходима удобная площадка для высказывания своего мнения, считает депутат Ильдар Шамилов.

(Казань, 2 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Необходимо проработать вопрос совершенствования законодательства о проведении митингов. Об этом заявил сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку депутат, член партии «Единая Россия» Ильдар Шамилов.

На заседании парламентарии рассмотрели вопрос о результатах анализа законов республики. Шамилов обратил внимание на закон «Об обеспечении условий реализации прав граждан на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в РТ».

«Из справки: в 2017 году в республике проведено 768 публичных мероприятий, в первом квартале 2018 года – 240. Разбираемся ли мы в истинных причинах именно отказов в митингах, нет ли административного давления? Мы же видим, мы не слепые, что сотни, иногда говорят и тысячи, людей собираются без административного ресурса, чтобы выразить свое недовольство теми или иными изменениями. Что нужно изменить в нашем законодательстве, чтобы устранить причины недовольства наших граждан, избирателей, особенно когда они не получают согласования в соответствующих структурах на проведение таких мероприятий? Когда разрешают митинг какому-нибудь движению и предоставляют место на отшибе города, в лесопарковой зоне. Честно говоря, это издевательство над людьми», – сказал «единоросс».

«Считаю, что комитету необходимо проработать вопрос дальнейшего совершенствования законодательства в части проведения публичных мероприятий и снижения административного давления, – подчеркнул он. – Я не говорю о несовершенстве закона в целом, но мы на эти вещи должны обращать внимание. Это же наши люди».

Председатель комитета Шакир Ягудин предложил депутату заняться соответствующей законодательной инициативой, «если какое-то видение имеется». «С другой стороны, о практике, как вы говорите, отказов. Но все эти действия происходят в соответствии с нашим законом, который соответствует аналогичному федеральному закону, поэтому некоторые позиции мы не можем перешагнуть. Если есть нарушения, то многие заявляющиеся лица, организации сразу подают в суд. И суд эти вопросы решает по справедливости и законности», – ответил он депутату.

«Я согласен: в Юдино дают, в Дербышках, а где-то в центре не дают проводить митинги. Придумают тысячи причин. Но как можно влиять на администрацию? Ну суд. Другого пути нет», – добавил заместитель председателя комитета Рафил Нугуманов.

В беседе с журналистами Шамилов отметил, что будет изучать поднятый им на заседании вопрос. «Я этот вопрос буду изучать, потому что с этим столкнулся. Сейчас у меня нет каких-то алгоритмов решения», – пояснил он.

По его мнению, необходима удобная площадка, где граждане смогут высказывать свое мнение. При этом он уточнил, что это не должно быть место, «где установлен памятник погибшим воинам или еще какие-то социально значимые места».

«Я видел по телевидению, не только в Татарстане, но и в других регионах, когда люди выходили и хотели высказать свое мнение, а им говорили: “Пожалуйста, выражайте свое мнение, но идите за железнодорожный вокзал, вот там есть свободная площадка, бывший пляж, сейчас осень наступила, никто не купается, митингуйте сколько хотите”. Это неправильно. В Берлине, например, в центре города есть площадка, куда люди выходят и высказывают свое мнение. И никому это не мешает. Это место должно быть социально удобное для людей, это должно быть в шаговой доступности. Никакой опасности нет в том, что человек высказывает свое мнение, если оно не идет на разжигание расовой и национальной вражды», – заключил депутат.

В прошлом году в Татарстане проведено 768 публичных мероприятий, из них 667 – протестного характера. Всего в них приняло участие 54 тыс. 310 человек, в протестных – 10 тыс. 372. Проведено 14 несанкционированных акций, из них в Казани – восемь, Набережных Челнах – две, Альметьевске – две, Чистополе – одна, Пестречинском районе – одна. При проведении публичных мероприятий составлено 79 протоколов об административном правонарушении.

В первом квартале 2018 года проведено 240 публичных мероприятий, из них 217 – протестного характера. В мероприятиях приняло участие 6386 человек, в протестных – 1497. Проведены две несанкционированные акции в Казани. Составлено пять протоколов об административном правонарушении. 

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