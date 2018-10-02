Постпред США при НАТО пригрозила уничтожить российские ракеты

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила, что Соединенные Штаты рассматривают возможность уничтожения создаваемых Россией ракет наземного базирования, сообщает РИА Новости.

По ее словам, Россия якобы нарушает условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года. Хатчисон рассказала, что Белый дом предпочел бы дипломатический вариант решения проблемы, но не исключает и других вариантов. Контрамеры рассматривают и уничтожение ракет, находящихся на стадии разработки.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на военного эксперта Игоря Коротченко, любые обвинения Вашингтона в том, что Россия нарушает договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, носят политически ангажированный характер и не подкреплены ничем.

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