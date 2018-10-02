Главный тренер «Морнара» о матче с УНИКСом: Объективно, нам не на что надеяться в этой игре

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Главный тренер «Морнара» Михайло Павичевич считает казанскую команду УНИКС фаворитом Евролиги, об этом он высказался на клубном сайте.

«УНИКС абсолютный фаворит, как по составу, так и по форме. Объективно, нам не на что надеяться в этой игре», — отметил Павичевич.

Он также рассказал, что его команда постарается использовать первый матч Еврокубка для улучшения формы — в первом туре Адриатической лиги команда крупно проиграла «Олимпии».

«Главное, что наши болельщики увидят дома очень сильную команду из России в деле», — посчитал Павичевич.

Первый официальный матч Кубка Европы сезона 2018/2019 УНИКС проведет завтра в Черногории в городе Бар с «Морнаром».

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