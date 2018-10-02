Татарстанец Тимур Халитов возглавил АО «Корпорация развития Нижегородской области»

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Татарстанец Тимур Халитов стал генеральным директором АО «Корпорация развития Нижегородской области», сообщает NewsNN.ru.

Нынешний губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объявил о решение создать корпорацию во время встречи с представителями общественности, органов власти и руководителями предприятий в декабре прошлого года. В задачи организации входит поиск и привлечение инвесторов, обеспечение участия приоритетных проектов в федеральных программах и т. д.

Тимур Халитов родом из Казани, с 1999-го по 2004 год работал на предприятии «Энергосбыт» ОАО «Татэнерго». С 2010-го по 2017 год он занимал должность заместителя гендиректора по правовым вопросам ОЭЗ «Иннополис». Также в разные годы являлся членом Совета директоров ОАО «Татстрой». Халитов получил благодарность Президента РТ и благодарственное письмо Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.