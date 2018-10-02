Татар-информ

2 октября 2018, 19:44

Общество

Ирада Аюпова заявила о необходимости пересмотра критериев подготовки кадров для библиотек

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Общество

Ирада Аюпова заявила о необходимости пересмотра критериев подготовки кадров для библиотек

В Казани проходит Всероссийская научно-практическая конференция «Библиотечные фонды: проблемы и решения».

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Министр культуры РТ Ирада Аюпова заявила о необходимости пересмотра критериев подготовки кадров для библиотечной системы, а также привлечении молодых специалистов в эту сферу. Об этом она высказалась сегодня в Госсовете РТ на пленарном заседании ХI Всероссийской научно-практической конференции «Библиотечные фонды: проблемы и решения», сообщает пресс-служба парламента республики.

Аюпова отметила, что на данный момент практически все библиотеки подключены к Интернету. При этом она подчеркнула, что остаются вопросы эффективного использования этого ресурса.

«Начиная с 2010 года, мы пришли к необходимости объединить все электронные ресурсы и создать единое “облако”, которое представляет собой сводный каталог. С января 2017 года в республике реализуется проект по внедрению единого читательского билета. На начало 2018 года 1285 библиотек уже обслуживают читателей по единому читательскому билету. Это позволит понять, какое количество населения реально приходит в библиотеки, и что они читают», – рассказала министр культуры РТ.

Качественное комплектование фондов – это один из ключевых вызовов, стоящих сегодня перед библиотекой, продолжила она.

Значимость библиотеки должна возрастать, добавила заместитель Председателя Госсовета РТ, председатель Союза журналистов Татарстана Римма Ратникова.

По ее словам, «в конце прошлого века было сделано многое, чтобы отбить у граждан желание читать». В связи с этим, по ее мнению, миссия библиотекарей в первую очередь должна заключаться в повышении интереса к книге.

Зампредседателя Госсовета РТ заметила, что в фондах библиотек Татарстана хранится более 23 млн книг, начиная с XIV века. «Благодаря фондам библиотек, формируемым сегодня, будет определяться состояние нашей культуры в будущем. Мы в этом уверены. Однако это еще нужно будет доказывать всему обществу», – заявила она.

Конференция, которая посвящена вопросам формирования фондов библиотек, проходит в Казани с 1-го по 5 октября. В ее работе принимают участие более 200 представителей библиотечного сообщества из 17 регионов России и ближнего зарубежья.  

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