Казанский парк «Россия – моя история» вошел в Ассоциацию Исторических парков

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Казанский Исторически парк «Россия — моя история» вошел в Ассоциацию Исторических парков, сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Исторический парк Казани работает уже почти год. В его состав входит четыре экспозиции: «Рюриковичи», «Романовы», «1914 — 1945: От великих потрясений к Великой Победе» и «1945 — 2016: Россия — моя история».

Парк напоминает машину времени, благодаря которой посетители могут переместиться в любой интересующий их период. Также на территории парка регулярно проводятся интеллектуальные викторины, игры и квесты.

В историческом парке в Ставрополе прошел федеральный форум «История России: взгляд на прошлое с помощью технологий будущего», в котором участвовали около ста специалистов федерального проекта из 17 российских городов, в том числе из Казани.

На мероприятии обсуждалось создание Ассоциации Исторических парков «Россия — моя история», которая займется реализацией стратегического плана развития исторических парков.

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