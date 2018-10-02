В Татарстане стартовал прием заявок на участие в премии «Юрист года»

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Стартовал прием заявок на участие в ежегодной татарстанской юридической премии «Юрист года», сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Заявку могут подать лица, осуществляющие социально значимую деятельность в области защиты прав человека и гражданина, юридической науки, юридического образования, законотворчества, а также в иных сферах юридической деятельности РТ.

Премия будет присуждаться в таких номинациях, как «Правовое просвещение», «Правосудие», «За преданность юридической профессии», «За оказание бесплатной юридической помощи» и «Защита прав и свобод человека и гражданина».

Целью премии является повышение статуса и престижа профессии юриста, уровня профессионализма в сообществе юристов формирование правовой культуры и т. д.

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