Татар-информ

2 октября 2018, 19:58

Наука и образование

Рособрнадзор проведет специальное исследование компетенций учителей

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Наука и образование

Рособрнадзор проведет специальное исследование компетенций учителей

Педагоги из 45 регионов России выполнят задания по дисциплинам, которые преподают в школах.

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Рособрнадзор в октябре проведет всероссийское исследование компетенций учителей. В нем примут участие около 18 тыс. педагогов из 45 регионов России, сообщается на сайте федеральной службы.

Учителям предстоит выполнить специальные задания по разработанным материалам. В частности они примут участие в исследованиях по дисциплинам, которые преподают в школах. Это русский язык и литература, математика и информатика, история, обществознание, экономика, право, а также такие предметы, как «Россия в мире», «Родной язык и родная литература», «Основы духовно-нравственной культуры народов России».

Кроме того, педагоги ответят на вопросы анкеты, часть которых направлена на выявление психолого-педагогических аспектов работы учителя.

Предполагается, что на следующий год исследования пройдут учителя географии, физики, химии, биологии, естествознания, экологии, физкультуры, иностранного языка, основ безопасности жизнедеятельности, искусства и технологий. Ожидается, что в них примут участие 40 тыс. педагогов из 70 российских регионов. 

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