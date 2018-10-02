В ЗАГСах Нижнекамска запретили пить и разбрасывать лепестки и монеты

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). В ЗАГСах Нижнекамска запретили спиртное и пиротехнику , сообщает пресс-служба главы района.

В исполкоме района вышло новое постановление, меняющее ряд правил поведения молодоженов и их гостей в городских Дворцах бракосочетания.

Так, в помещениях и на прилегающей к ЗАГсу территории теперь нельзя распивать спиртное, а также пользоваться всеми видами пиротехники, в том числе бенгальскими огнями и хлопушками.

Отныне также нельзя будет разбрасывать крупу, лепестки цветов, конфеты, конфетти и монеты, а при въезде нельзя будет сигналить из автомобилей.

Помимо этого, для участия в церемонии регистрации брака молодожены смогут пригласить не более пятидесяти гостей.

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