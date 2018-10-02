Казань вошла в число городов – лидеров по состоянию дорожного хозяйства

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Казань вошла в число лидеров по состоянию дорожного хозяйства среди крупных и средних российских городов. В топе-5 она уступила Грозному, но опередила Череповец, Тюмень и Нижневартовск, Москва же заняла 14-ю позицию. Рейтинг составлен на основе проведенных в этом году социологических опросов Финансовым университетом при Правительстве РФ.

При этом жители Казани высоко оценили состояние дорог (87 процентов опрошенных сочли его хорошим или удовлетворительным) и работу общественного транспорта (90 процентов). Несколько хуже, чем в ряде других российских городов, в столице Татарстана оценили работу Госавтоинспекции (87 процентов респондентов охарактеризовали ее как хорошую или удовлетворительную).

Жители другого крупного татарстанского города, Набережных Челнов, дали более низкие оценки и состоянию дорог (75 процентов сочли его хорошим или удовлетворительным), и работе общественного транспорта (78 процентов), и работе ГИБДД (81 процент).

Индекс состояния дорожного хозяйства в Казани составил 84 (при 99 у Грозного и 75 у Череповца). Ставшие 22-ми Набережные Челны со значением индекса 59 разместились по этому показателю между Новороссийском и Саранском.

В целом в последние годы в России растет число тех, кто оценивает состояние дорог в своем городе как хорошее и удовлетворительное. Сейчас такого мнения придерживаются 63 процента жителей крупных и средних российских городов против 40 процентов в 2011 году, отмечают исследователи.

Оценка работы городского транспорта остается стабильно высокой, как и все последние годы – в 2018-м ее положительно оценивают 82 процента респондентов. Выросла и положительных оценок работы Госавтоинспекции – ее оценивают как хорошую и удовлетворительную 79 процентов жителей крупных и средних российских городов против 61 процента в 2011-м.

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