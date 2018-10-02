(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Аэростат Росгвардии РТ помогает госавтоинспекторам ловить нарушителей, сообщила пресс-служба силового ведомства.

Дорожные полицейские и специалисты авиационного отряда Росгвардии провели мероприятие с использованием комплекса высотного наблюдения «ОКО-60».

С высоты 200 метров видеосистема аэростата просматривала обстановку на трехкилометровом участке трассы. Информация о нарушениях в реальном времени поступала к госавтоинспекторам.

В качестве места для операции выбрали участок дороги, на котором часто происходили ДТП с пострадавшими. Только за первый час мероприятия «ОКО-60» зафиксировало три обгона в зоне действия запрещающего знака.

Напомним, комплекс «ОКО-60» является набором программно-аппаратных средств, предназначенных для высотного наблюдения при помощи гиростабилизированной платформы, установленной на аэростате.

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