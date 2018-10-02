В Татарстане хотят разрешить подавать обращения в Конституционный суд РТ в электронном виде

(Казань, 2 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Возможность подавать обращения в Конституционный суд Татарстана в электронном виде поддержали сегодня депутаты на заседании Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку.

Речь идет о законопроекте, которым вносятся изменения в республиканский закон «О Конституционном суде Республики Татарстан».

Проект закона предусматривает право граждан на обращение в Конституционный суд РТ в электронном виде. Для этого необходимо будет заполнить специальную форму на официальном сайте Конституционного суда Татарстана.





По словам председателя Конституционного суда РТ Фархата Хуснутдинова, техническая возможность подачи обращений в электронном виде имеется.

В действующей редакции закона говорится, что «обращение направляется в Конституционный суд Республики Татарстан в письменной форме и подписывается управомоченным лицом».

Согласно законопроекту, при направлении обращения в электронном виде прилагаемые к нему документы также представляются в электронном виде. При этом приложения копий обращения, документов и иных материалов не требуется.

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