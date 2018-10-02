Татар-информ

2 октября 2018, 18:34

Официальная хроникаОбществоКультура

Умер народный художник Татарской АССР и народный художник России Искандер Рафиков

Рекомендуем

Официальная хроникаОбществоКультура

Умер народный художник Татарской АССР и народный художник России Искандер Рафиков

Руководство Татарстана выразило соболезнование родным и близким выдающегося художника и педагога.

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Первого октября на 88-м году жизни скончался Искандер Рафиков. Талант мастера кисти был неоднократно отмечен — ему были присвоены звания народного художника Татарской АССР, заслуженного деятеля Татарской АССР, народного художника России, заслуженного художника России. Искандер Рафиков был удостоен Государственной премии РТ имени Габдуллы Тукая.

Слова соболезнования родным и близким художника адресовали Президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев, Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, Председатель Государственного Совета республики Фарид Мухаметшин, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров и др.

«Общественность республики понесла невосполнимую утрату. Искандера Валиулловича всегда отличало высокое чувство общественного долга, трудолюбие, порядочность, уважительное отношение к людям, беззаветное служение любимому делу. Светлая память о талантливом художнике и педагоге, выдающемся человеке навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в некрологе.

Искандер Рафиков родился пятого октября 1929 года в Казани. Азы художественного искусства получал в изостудии при школе № 21 в столице Татарстана. После окончания Казанского художественного училища в 1949 году поступил в Академию искусств Латвийской АССР, а в 1956 году, завершив обучение, снова вернулся в Казань.

Талантливый ученик Отто Скульме и Яна Тильберга работал одновременно в жанре портрета, станковой картины, пейзажа и натюрморта, а также сам преподавал. На протяжении 46 лет он воспитывал новые поколения художников сначала в родном Казанском художественном училище, затем в Казанском инженерно-строительном институте. Именно Искандер Рафиков является одним из тех, кто стоял у истоков создания архитектурного факультета и кафедры изобразительных искусств, где и сам прошел путь от старшего преподавателя до профессора.

За долгую плодотворную жизнь художник создал более 400 полотен, многие из которых хранятся в музеях изобразительных искусств России и Татарстана, в Берлине и частных коллекциях в Финляндии, США и Японии. Именно он, обратившись в 1990-е годы к теме татарской истории, смог создать известные сегодня всем образы царицы Сююмбике.

До своего очередного дня рождения Искандер Рафиков не дожил всего четыре дня. Пятого октября ему исполнилось бы 89 лет.

 

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Казанский парк «Россия – моя история» вошел в Ассоциацию Исторических парков
Новости дня
19:34
Татарстанец Тимур Халитов возглавил АО «Корпорация развития Нижегородской области»

В задачи корпорации входит поиск и привлечение инвесторов, обеспечение участия приоритетных проектов в федеральных программах и т. д.

19:16
Россия в 2018 году заняла второе место в мире в рейтинге продаж туроператоров
19:04
«Челныводоканал» выпустил около шести тысяч мальков сазанов в Каму

Первое зарыбление водохранилища прошло 12 сентября — в водоем было выпущено около 10 тыс. мальков стерляди.

19:01
В ЗАГСах Нижнекамска запретили пить и разбрасывать лепестки и монеты

Отныне возле городских Дворцов бракосочетания нельзя будет сигналить, а молодожены смогут пригласить не более 50 гостей.

18:58
Казанский парк «Россия – моя история» вошел в Ассоциацию Исторических парков

Исторический парк Казани работает уже почти год и состоит из четырех экспозиций.

18:52
Казань вошла в число городов – лидеров по состоянию дорожного хозяйства

Столица Татарстана уступила только Грозному и опередила Москву.

18:50
Знаменитый на весь Татарстан провал на улице Ершова в Казани планируют устранить до конца недели

Начальник подрядной организации заверил, что работы сделают раньше намеченных сроков.

18:50
В Татарстане стартовал прием заявок на участие в премии «Юрист года»

Заявку могут подать лица, осуществляющие социально значимую деятельность в области защиты прав человека и гражданина, юридической науки и т. д.

18:44
Названы самые «провальные» авиамаршруты среди путешественников
18:40
В Татарстане хотят разрешить подавать обращения в Конституционный суд РТ в электронном виде

Для подачи обращения в электронном виде необходимо будет заполнить специальную форму на официальном сайте Конституционного суда РТ.

18:35
Аэростат Росгвардии РТ помогает госавтоинспекторам ловить нарушителей

Дорожные полицейские и специалисты авиационного отряда Росгвардии провели мероприятие с использованием комплекса высотного наблюдения «ОКО-60».

18:34
Умер народный художник Татарской АССР и народный художник России Искандер Рафиков

Руководство Татарстана выразило соболезнование родным и близким выдающегося художника и педагога.

18:30
Жителям России снизят тариф за раздельный сбор мусора
18:08
Айрат Хайруллин: «Старый закон ограничивал права садоводов»

Депутат Госдумы прокомментировал новые возможности, открывающиеся перед садоводами благодаря изменениям в законодательстве.

18:02
Ученые показали первых львят, зачатых путем искусственного осеменения
17:59
Пожар на челнинском предприятии «Челны бампер» потушен

Площадь пожара на Казанском проспекте превышала тысячу квадратных метров.

17:57
В Казани после ожогов кипятком скончался полуторогодовалый малыш

Мальчик получил ожоги 75 процентов тела.

17:55
Пьяный посетитель ТЦ в Бавлах угрожал ножом мужчине, сделавшему ему замечание

Инцидент произошел возле торгового комплекса на улице Сайдашева.

17:48
В Казани откроется представительство китайской компании Dahua Technology

Китайская компания локализует в Татарстане производство «умных» видеокамер.

17:44
Одаренных детей Казани отберут в балетное училище Санкт-Петербурга

Прошедшим отбор представиться возможность поступить в академию и получить общее образование и профессиональную хореографическую подготовку.

17:40
Объявлены победители конкурса Social Impact Award в номинации «Интернет для лучшего мира»

Представление проектов прошло в 17 странах-участниках Social Impact Award.

17:36
Собор Казанской иконы Божией Матери в столице РТ украсят кованые напольные плиты под старину

Принятое архитекторами решение позволит достичь исторической визуальной ассоциации с Благовещенским и Петропавловским соборами Казани.

17:30
ОБСЕ обнаружили в Донбассе ЗРК «Бук» украинских силовиков
17:29
В Вахитовском районе Казани легковушка обрушила светофор

ДТП произошло на Московской улице днем.

17:15
Гулявшую у стен Казанского Кремля лисицу сняли на видео

В социальных сетях опубликовали кадры, на которых очевидцам удалось зафиксировать животное.

События


ТАТАР-ИНФОРМ
в Яндекс.Дзен
Подписаться
×