Умер народный художник Татарской АССР и народный художник России Искандер Рафиков

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Первого октября на 88-м году жизни скончался Искандер Рафиков. Талант мастера кисти был неоднократно отмечен — ему были присвоены звания народного художника Татарской АССР, заслуженного деятеля Татарской АССР, народного художника России, заслуженного художника России. Искандер Рафиков был удостоен Государственной премии РТ имени Габдуллы Тукая.

Слова соболезнования родным и близким художника адресовали Президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев, Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, Председатель Государственного Совета республики Фарид Мухаметшин, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров и др.

«Общественность республики понесла невосполнимую утрату. Искандера Валиулловича всегда отличало высокое чувство общественного долга, трудолюбие, порядочность, уважительное отношение к людям, беззаветное служение любимому делу. Светлая память о талантливом художнике и педагоге, выдающемся человеке навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в некрологе.

Искандер Рафиков родился пятого октября 1929 года в Казани. Азы художественного искусства получал в изостудии при школе № 21 в столице Татарстана. После окончания Казанского художественного училища в 1949 году поступил в Академию искусств Латвийской АССР, а в 1956 году, завершив обучение, снова вернулся в Казань.

Талантливый ученик Отто Скульме и Яна Тильберга работал одновременно в жанре портрета, станковой картины, пейзажа и натюрморта, а также сам преподавал. На протяжении 46 лет он воспитывал новые поколения художников сначала в родном Казанском художественном училище, затем в Казанском инженерно-строительном институте. Именно Искандер Рафиков является одним из тех, кто стоял у истоков создания архитектурного факультета и кафедры изобразительных искусств, где и сам прошел путь от старшего преподавателя до профессора.

За долгую плодотворную жизнь художник создал более 400 полотен, многие из которых хранятся в музеях изобразительных искусств России и Татарстана, в Берлине и частных коллекциях в Финляндии, США и Японии. Именно он, обратившись в 1990-е годы к теме татарской истории, смог создать известные сегодня всем образы царицы Сююмбике.

До своего очередного дня рождения Искандер Рафиков не дожил всего четыре дня. Пятого октября ему исполнилось бы 89 лет.

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