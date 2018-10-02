Татар-информ

2 октября 2018, 18:08

ОбществоСельское хозяйство

Айрат Хайруллин: «Старый закон ограничивал права садоводов»

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ОбществоСельское хозяйство

Айрат Хайруллин: «Старый закон ограничивал права садоводов»

Депутат Госдумы прокомментировал новые возможности, открывающиеся перед садоводами благодаря изменениям в законодательстве.

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Вступающий в силу с января 2019 года новый закон о садоводах должен улучшить положение татарстанских дачников, так как старый ограничивал их права. Об этом заявил депутат Государственной Думы ФС РФ, региональный координатор проекта «Российское село» Айрат Хайруллин.

В Татарстане садоводством занимается треть населения, в целом по стране садоводческих и огородных товариществ насчитывается около 60 тыс., садоводами себя считают от 60 до 90 млн жителей страны, напомнил депутат.

Садоводы на дачах отдыхают, выращивают для себя и иногда на продажу сельскохозяйственную продукцию. Некоторые владельцы дач с их помощью решают жилищную проблему. Все это свидетельствует о том, что новый закон имеет огромное социально-экономическое значение, добавил парламентарий.

Законопроект был внесен в Госдуму Правительством в 2017 году. После внесения множества поправок он был принят и с 1 января 2019 года должен вступить в силу. Среди положительных изменений Айрат Хайруллин упомянул, что новелла дает садоводам право на строительство домов на своих участках и отделяет садоводческие товарищества от огороднических. Участники последних могут строить на своих участках только хозяйственные постройки.

Одним из путей улучшения инфраструктуры, по мнению депутата Госдумы, может стать участие садоводческих обществ в программе самообложения. На каждый собранный рубль бюджет Татарстана выделяет еще четыре рубля, что делает возможным решение ряда актуальных местных задач.

«Наиболее актуальной эта система станет для Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, где сосредоточено около 90 процентов садовых участков. Таким образом, садовые и огородные общества смогут получать реальную помощь по развитию инфраструктуры, на которую республика будет выделять в два раза больше средств, чем собрано ими», – добавил Хайруллин.

Отдельно депутат сказал о государственной программе поддержки садоводов, действующей в Татарстане. По поручению Президента РТ на мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан ежегодно выделяется 550 млн рублей. Если ранее эти средства распределялись по районам с большим числом дачников, то с 2019 года они будут пропорционально распределяться по муниципалитетам в соответствии с количеством садоводов.

В поддержку этой программы партией «Единая Россия» был запущен проект «Дом садовода – опора семьи». Любой сад или огород сплачивает семью. Семья обязательно собирается на даче в выходные, и для них это возможность укрепить отношения, добавил Хайруллин.

Сказал парламентарий и о проблемах со сбытом урожая. Упомянув существующие в Татарстане площадки для продажи садоводческой продукции, он обратил внимание на возможности кооперации. «Садовые общества, в общем-то, компактны, даже если каждый участок во время сбора урожая, например, ягод, яблок, продаст 10 – 20 лишних килограммов урожая, это уже будут десятки тонн на все садовое общество. Будет товарная партия, с которой можно будет идти на поставки этого продукта в торговые сети», – пояснил он.

На сегодняшний день в Татарстане насчитывается 376 тыс. садоводческих участков общей площадью 28 тыс. га, из которых более 17 тыс. га оформлено в собственность. Садоводство особенно развито в пригородах Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска. Более 1 млн граждан не только обеспечивают за счет этого себя овощами и фруктами, но и реализуют часть излишков продукции.

Сегодня основой регулирования в данной сфере является Федеральный закон от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан». С 1 января он будет признан утратившим силу. 

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