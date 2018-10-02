Знаменитый на весь Татарстан провал на улице Ершова в Казани планируют устранить до конца недели

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Ремонт коллектора на улице Ершова в Казани может быть завершен уже к концу текущей недели. Об этом сообщил представитель подрядной организации «Юкна-Строй» Ильназ Галеев.

«Да что тут скажешь... Дотянули до последнего, коллектор прорвало, а нам теперь все тут разгребать приходится. Но ничего, работы идут полным ходом, уверен, что закончим с ремонтом раньше 15-го. Вполне может быть, что к концу этой недели», — прокомментировал ситуацию представитель подрядной организации «Юкна-Строй» Ильназ Галеев. В паспорте объекта МУП «Водоканал» срок окончания работ обозначен 15 октября.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на улице Ершова произошло обрушение асфальта, в результате чего образовалась яма площадью 16 квадратных метров. Из-за аварии на оживленной автодороге в Казани по-прежнему перекрыты 4 полосы движения. Согласно сведениям сервиса «Яндекс.Пробки», скорость движения в районе пересечения Ершова и Гвардейской улиц составляет около 7 км/ч.

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