(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Пожар на челнинском предприятии «Челны бампер» потушен, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня днем на площади свыше тысячи квадратных метров загорелись склады на Казанском проспекте. На тушение отправились расчеты пожарно-спасательной части №3.

В 15.49 огнеборцы объявили о локализации пожара, а в 17.30 – о его полной ликвидации.

Отмечается, что тушение осложняли особенности зданий – конструкции были обшиты сэндвич-панелями с утеплителем, а также наличие большого количества горючих материалов.

К ликвидации пожара привлекли 105 человек, 84 из них – сотрудники МЧС. Сейчас на месте дознаватели Госпожнадзора выясняют причину возгорания.

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