(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Пьяный посетитель ТЦ в Бавлах угрожал ножом мужчине, сделавшему ему замечание, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ.

Вчера вечером тревожная кнопка сработала в торговом центре на Сайдашева. Оперативно прибывших росгвардейцев встретил 32-летний мужчина.

Он рассказал, что на выходе из комплекса сделал незнакомцу замечание за недостойное поведение. Тот пришел в ярость, схватился за нож, но вскоре покинул место происшествия.

Вскоре росгвардейцы обнаружили и задержали подозреваемого, а затем передали его полицейским. В отношении 48-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством».

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